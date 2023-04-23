استمرار العمل بالمجمعات الاستهلاكية في أخر أيام عيد الفطر المبارك

أكدت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها أمام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وفى تقرير تلقاه وزير التموين والتجارة الداخلية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكد أنه سيتم فتح 30% من مخازن الجملة لتوفير احتياجات منافذ الصرف من السلع التموينيه إضافة إلى فتح منافذ التجزئة التابعه لشركتى الجملة العامه والمصرية اضافة إلى فتح مصنع تعبئه السكر بالسادس من اكتوبر خلال عيد الفطر المبارك.



وأضاف التقرير الوارد إلى سيادته أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد أكدت أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية كالزيت والأرز والسكر اضافه إلى البقوليات والكحك والبسكويت والأسماك المملحه بالمنافذ المميكنه والتجزئة لتلبيه احتياجات المواطنين منها خلال عيد الفطر المبارك.



وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتابع يوميا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود واسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات.



وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لمتابعة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة التابعة لشركتى الجملة العامه والمصرية، مشيرا إلى ان توجيهات ‏السيد الأستاذ الدكتور الوزير للمديريات التموينية شملت المتابعة اللحظية لتوافر ‏السلع بكافة الأنشطة التجارية وكذلك توافر الوقود والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور علي مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الاسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة.‏

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن المديريات التموينية بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك من ‏خلال ورديات تناوب صباحًا ومساءً للتأكد من انتظام عمل المخابز وانتظام عمل ‏محطات الوقود ومستودعات الغاز والالتزام بالاسعار المقررة لذلك، وغيرها من المنشآت التموينية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن ‏بكل مخبز يعمل حصة من الدقيق لا تقل عن الثلاثة أيام وان المخابز تعمل ‏طبقا للمواعيد المقررة لها منذ الخامسة صباحًا.

وأضاف وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن الغرفة المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة توريد ‏الاقماح وكذلك عمل المخابز وكل الانشطة التموينية والتجارية ويتلقى دوريًا عدد من التقارير المرفوعة من الغرف المركزية بالمديريات ‏للتدخل حال أي طارئ.‏

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن ‏الغرفة المركزية بالشركة القابضة التي تم انشاؤها تتابع توافر السلع ‏التموينية للمواطنين وكل المخازن والضخ اليومي للسلع بها وكذلك ‏المجمعات الاستهلاكية التي سيعمل عدد منها خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد ‏المتحدث الرسمي معاون الوزير أن المديريات التموينية تسير حملات يومية ‏على الأنشطة التموينية وعلى الأسواق طبقًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية مشيرًا إلى هناك متابعة دقيقة ورصد لانتظام سير العمل بالمنشآت التموينية، ومتابعة كافة الشكاوى والتدخل الفوري لإزالة أسبابها.