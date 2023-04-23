موانئ البحر الأحمر تتداول 347 شاحنة و3 آلاف طن بضائع



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، انتظام العمل بالموانئ خلال أجازة عيد الفطر المبارك، إذ بلغ حجم تداول البضائع اليوم، 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة وبلغ إجمالي عدد السفن على الأرصفة 12 سفينة بحجم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و347 شاحنة و28 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 200 طن بضائع، و219 شاحنة و27 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2800 طن بضائع، و128 شاحنة وسيارة، شهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفن الثلاث ايلة، وبريدج، وسينا، تم تداول 3000 طن بضائع و347 شاحنة بميناء نويبع، كما غادرت ميناء السويس، السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 620 راكب بموانئها.