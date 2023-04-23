إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. هارلي لـ محمد رمضان يتصدر القائمة

ننشر لكم في السطور التالية إيرادات أفلام عيد الفطر 2023؛ حيث ارتفعت قائمة إيرادات الأفلام، وأصبح محمد رمضان يتصدر بعد عرض فيلم هارلين ويوفر موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية، قائمة إيرادات افلام عيد الفطر 2023، بعد يومين من العرض داخل السينمات.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. فيلم هارلي

وعن إيرادات فيلم هارلي 5 مليون جنية و300 ألف جنية يعد 48 ساعة من عرضه في السينمات، ويعرض فيلم هارلي في عدد كبير من الدول العربية من بينهم المملكة العربية السعودية.

وشارك في بطولة فيلم هارلي كل منمحمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، احمد داش، مي كساب، حسني شتا، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. فيلم ابن الحاج أحمد

ويحتل فيلم ابن الحاج احمد المركز الثاني إيرادات افلام عيد الفطر 2023، حيث حصد بعد يومين عرضه مليون و650 الف جنية.

وشارك في بطولة فيلم ابن الحاج احمد كل من شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي ومن اخراج معتز التونى

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. فيلم بعد الشر

وفيلم بعد الشر يحتل المركز الثاني ضمن قائمة إيرادات افلام عيد الفطر 2023، وحصد مليون و500 الف جنية، بعد يومين من ايام عيد الفطر المبارك.

شارك في بطولة فيلم بعد الشر كل من ميرنا نور الدين، رنا رئيس، أوس أوس، عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد. تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. فيلم يوم 13

وفيلم يوم 13 يكون في المرتبة الرابعة من قائمة إيرادات افلام عيد الفطر المبارك، برصيد 900 ألف جنية فقط بعد يومين من عرضه في موسم عيد الفطر.

شارك في بطولة فيلم يوم 13 كل من دينا الشربيني، شريف منير، أحمد داود، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي، ومن تاليف وإخراج وائل عبد الله.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. فيلم رمسيس باريس

وفيلم رمسيس باريس يحتل المركز الخامس من قائمة إيرادات افلام عيد الفطر 2023، حيث حصد 420 الف حنية فقط، بعد يومين من عرضه في السينمات.

شارك في بطولة فيلم رمسيس باريس كل من هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، مصطفي خاطر اوس اوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك، سامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. فيلم مغامرات كوكو

وفيلم مغامرات كوكو في المركز السادس من قائمة إيرادات افلام عيد الفطر 2023، بعد أن وصلت ايراداته إلى 350 الف حنية فقط من خلال أول وثاني ايام عيد الفطر المبارك.

شارك في بطولة فيلم مغامرات كوكو كل من بيومى فؤاد، وشيرين رضا، وايهاب فهمى، وخالد الصاوى، ونانسى صلاح، وطاهر أبو ليله، وعمرو عبد العزيز، ومن تأليف ايهاب ناصر، ومن إنتاج عمرو طنطاوى، ومن إخراج اسماعيل فاروق.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. فيلم ساعة اجابة

وفيلم ساعة إجابة في المركز السابع بإيرادات 150 ألف جنية من خلال عرضه ضمن قائمة افلام عيد الفطر 2023.

شارك في بطولة فيلم ساعة إجابة كل من، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف ورشة (ورق عنب)، وإخراج مصطفى أبو سيف.