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الجزائر تطلق مشروعا لتصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعطى كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر إشارة انطلاق مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية جزائرية الصنع، والتي يقوم على تنفيذها خبراء بمركز البحث في التكنولوجيا الصناعية بالشراقة.

 

وقال بداري، حسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، إن النموذج الأولي للسيارة الكهربائية الجزائرية الصنع جاهز تقريبًا، وتم استكمال عملية إنجاز الهيكل والبطارية والمحرك من طرف كفاءات جزائرية شابة.

 

وأشار إلى أن تاريخ إطلاق النموذج الأولي المكتمل لهذه السيارة سيحدد في القريب العاجل، مبينًا أن دور المركز يكمن في تقديم نموذج مكتمل لشركات الإنجاز ومرافقتها في عملية تصنيع أول سيارة كهربائية جزائرية مائة بالمائة.

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