قائمة أفلام عيد الفطر 2023.. بينهم «هارلي ويوم 13»

ننشر لكم في السطور التالية قائمة أفلام عيد الفطر 2023، حيث يبحث عن عدد كبير من الموطنين عن أفلام عيد الفطر المبارك 2023.

قائمة أفلام عيد الفطر 2023

وشهدت السينمات إقبال كبير من المواطنين خلال أيام إجازة عيد الفطر، حيث تتصدر فيلم هارلي لمحمد رمضان القائمة، وإليكم ألأفلام التي يتم عرضها خلال أيام عيد الفطر.

فيلم هارلي للفنان محمد رمضان

تدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد رمضان الفنانة مي عمر والنجم الكبير محمود حميدة والفيلم من إخراج محمد سمير.

فيلم رمسيس باريس للنجمة هيفاء وهبي

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، ويشارك في البطولة بجانب هيفاء مجموعة كبيرة من النجوم ومن بينهم محمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ.

فيلم مغامرات كوكو للفنان بيومي فؤاد

فيلم مغامرات كوكو ويشارك في بطولة العمل الفنان بجانب بيومي فؤاد كلا من خالد الصاوي وشيرين رضا وإيهاب فهمي وأوس أوس ومنة فضالي ونانسي صلاح وعمرو عبدالعزيز، والفيلم من إخراج إسماعيل فاروق.

فيلم بعد الشر للفنان علي ربيع

الفيلم من بطولة على ربيع وأوس أوس وميرنا نور الدين والفنان الكبير عمرو عبدالجليل والنجم بيومي فؤاد ورنا رئيس، والفيلم من إخراج أحمد عبدالوهاب وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

فيلم يوم 13 للفنان أحمد داود

يشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد داود وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد ومحمود عبد المغني وأروى جودة ونسرين أمين، والفيلم من إخراج وتأليف وائل عبد الله.

فيلم ساعة إجابة للفنانة غادة عادل

يشارك في بطولة الفيلم النجمة غادة عادل والنجمة سوسن بدر والنجم شريف سلامة والفنانة أيتن عامر والفنانة نجلاء بدر والفنان مراد مكرم، والفيلم من إخراج مصطفى أبو سيف.