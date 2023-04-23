دعاء شوال.. تعرف على أدعية شهر شوال لتيسير الزواج

دعاء شوال، ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول أدعية شهر شوال لتيسير الزواج، ومن هنا تنشر بوابة الفجر الإلكترونية أدعية شهر شوال المستحبة لقضاء الحوائج وتيسير الأمور.

دعاء شهر شوال لتيسير الزواج

1- يا ودود يا من أسميت نفسك بأرحم الراحمين، اللهم إني أسألك باسمك الودود أن تنزل الود والمحبة في قلبي.. وتسخر لي من عبادك الصالحين.. ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

2- اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد اقضي حاجتي، آنس وحدتي، فرج كربتي.

3- يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، آمن روعتي.. يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحا.

4- اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، فأنت على كل شيء قدير..يا من قلت للشيء كن فيكون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

دعاء شهر شوال مستجاب

1- رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.

2- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِا اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِا مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِا لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

3- اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.

4- رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.