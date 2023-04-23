درجات الحرارة اليوم الأحد 23 إبريل 2023

ننشر لكم في السطورالتالية تفاصيل حول درجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر ثالث أيام عيد الفطر الموافق اليوم الأحد 23 إبريل 2023.

درجات الحرارة

وتستعرض بوابة الفجر في السطور التالية أبرز التفاصيل حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 29

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 29

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 29

بنها: الصغرى 16 والعظمى 29

الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 25

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 23

سيوة: الصغرى 15 والعظمى 31

كاترين الصغرى 08 والعظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 29

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 30

السويس: الصغرى 17 والعظمى 31

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 30

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30

الفيوم: الصغرى 16 والعظمى 31

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 31

المنيا: الصغرى 15 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 16 والعظمى 31

سوهاج الصغرى 18 والعظمى 33

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 36

أسوان 39 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

أبو سمبل 40 درجة للعظمى،21 درجة للصغرى.

الوادي الجديد 35 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

قنا 35 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

بورسعيد 23 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى.

السلوم 23 درجة للعظمى، و14 درجة للصغرى.

مطروح 23 درجة للعظمى، و13 درجة للصغرى.

دمياط 23 درجة للعظمى، و16 درجات للصغرى.

