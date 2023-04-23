حالة الطقس الأحد: «مائل للدفء على السواحل الشمالية»

حرصا من بوابة «الفجر» الإلكترونية، توفر للمتابعين الكرام تفاصيل حالة الطقس الأحد الموافق 23 من إبريل لعام 2023، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

حالة الطقس الأحد

كما توفر بوابة الفجر تفاصيل حول درجات الحرارة المتوقعة الموافق الأحد 23 أبريل الجاري، حيث يتوقع وجود برودة شديدة.

طقس مائل للبرودة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أمطار ورياح

وقالت الأرصاد إنه تشهد البلاد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20-30% تقريبًا على مناطق من خليج السويس، وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة غدا الأحد 23 أبريل الجاري.

درجات الحرارة ثالت أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 والصغرى 17

السواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 16

جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18

شمال الصعيد الدرجة العظمى 32 والصغرى 17

جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21

الأرصاد الجوية تحذر من تخفيف الملابس

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على توخي الحذر من نوعية الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة هذه الفترات حتى لا يصاب المواطنين وخاصة الأطفال بنزلات البرد، ولكي يتم تفادي البرودة ليلا يجب اصطحاب الجاكت، منعا للاحساس ببرودة الطقس.