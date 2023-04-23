ارتفاع صادرات السيارات الصديقة للبيئة بأكثر من 60% من كوريا الجنوبية

ارتفعت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية بأكثر من 60% على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس نتيجة الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، فقد بلغت قيمة صادرات السيارات 6.52 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، بزيادة 64.1% عن العام السابق.

يعد هذا أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 5.6 مليارات دولار في فبراير.

ومن حيث الحجم، قفزت الصادرات بنسبة 48% على أساس سنوي إلى 262 ألف 341 مركبة، وهو أعلى رقم يسجل منذ ديسمبر 2016.

كما ارتفعت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 94.7% على أساس شهري في مارس إلى أعلى مستوى شهري لها بلغ 2.27 مليار دولار. وتخطى الرقم ملياري دولار للمرة الأولى على الإطلاق.