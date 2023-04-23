نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.5 % في الربع الأول

حقق إجمالي الناتج المحلي الصيني نموًا بواقع 4.5 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء اليوم، نمو الاقتصاد بنسبة 2.2 % خلال الربع الأول من هذا العام.

وقال فو لينغ هوي، متحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الصينية شينخو إن "الاقتصاد الوطني الصيني حقق بداية جديدة هذا العام وشهدت توقعات السوق تحسنا ملحوظا".

وخلال عام 2022، نما إجمالي الناتج المحلي الصيني بواقع 3 % على أساس سنوي و2.9 % على أساس سنوي خلال الربع الرابع منه.