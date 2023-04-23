ads

نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.5 % في الربع الأول

الاقتصاد
بوابة الفجر

حقق إجمالي الناتج المحلي الصيني نموًا بواقع 4.5 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.

 

وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء اليوم، نمو  الاقتصاد بنسبة 2.2 % خلال الربع الأول من هذا العام.

 

وقال فو لينغ هوي، متحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الصينية شينخو إن "الاقتصاد الوطني الصيني حقق بداية جديدة هذا العام وشهدت توقعات السوق تحسنا ملحوظا".

 

وخلال عام 2022، نما إجمالي الناتج المحلي الصيني بواقع 3 % على أساس سنوي و2.9 % على أساس سنوي خلال الربع الرابع منه.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا.. شاهد الأهداف

رفضت مصافحته أمام الجميع فعاقبها سريعًا.. هناء حمزة تفتح النار على نائب رئيس الأهلي بسبب ابنتها (ملف)

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة كبرى داخل الزمالك

عاجل.. الزمالك يرحب برحيل "الأخطبوط" إلى بيراميدز بشرط وحيد

"بسبب مليون يورو".. الأهلي يخسر صفقة القرن نهائيا

هناء حمزة تُهين نائب رئيس الأهلي على طريقة "فيفي عبده"

عاجل - آخر تطورات وكواليس الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

أهداف مباراة الأهلي اليوم أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا