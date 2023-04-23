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مجموعة السبع تدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وتنفيذه بالكامل

الاقتصاد
بوابة الفجر


دعت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان الأحد 23 أبريل نيسان، إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وكان قد تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول في يوليو تموز الماضي، مما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانئها على البحر الأسود.
             
لكن روسيا، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو أيار بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.
             
وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ميازاكي باليابان إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع "يدركون أهمية" الاتفاق وقالوا "نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".
             
وأضاف البيان "ندين محاولات روسيا استخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي ونكرر التزامنا بالتضامن ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحًا في الحرب".
             
وأفاد البيان بأن مجموعة السبع "تقف على أهبة الاستعداد" لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا بما يشمل توفير الخبرة في مجال إزالة الألغام من الأراضي الزراعية وإعادة بناء البنية التحتية الزراعية.
             
ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك هذا الأسبوع.

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