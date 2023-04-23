رابط التسجيل في دعم سكني للحصول على الدعم التنموي.. اعرف الشروط

ننشر لكم في السطورالتالية رابط التسجيل في دعم سكني للحصول على الدعم التنموي، حيث يبحث الناس عن الشروط لسهولة التسجيل في الإسكان التنموي.

وتقوم وزارة الإسكان السعودية بتقديم الاهتمام بالمواطن السعودي حسب الأوامر الملكية بمنح مساكن خاصة لتوفير الحياة الكريمة ويمكن إتاحة الفرصة للحصول على هذه المساكن للمواطنين السعوديين من خلال توافر بعض الشروط، ويوفر موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية التفاصيل الكاملة، وخاصة حيث يريد عدد كبير من المواطنين السعوديين أن يستفيد بدعم الوحدات السكنية المقدمة من الوزارة.

رابط وخطوات التسجيل في دعم سكني للحصول على الدعم التنموي

1- يتم الدخول على منصة سكني الإلكترونية من خلال رابط المنصة هنا

2- نقوم بالضغط على تسجيل الدخول، ويتم اختيار خدمة تقديم دعم سكني لتقديم الطلب.

3- يقوم المستخدم بتحديد نوع السكن المقيم به ويتم ذكر التفاصيل الخاصة بالأسرة فيقوم المستخدم بتسجيل تاريخ الميلاد لكل أفراد الأسرة والبيانات المطلوبة ويتم الضغط على أيقونة حفظ.

4- بعد ذلك يتم الإجابة على بعض الأسئلة التي يتم طرحها وذلك للتحقق من الأهلية ونقوم بالضغط على تبويب ليتم الحصول على الاستحقاق للدعم.

5- عند الاستحقاق يتم المتابعة لباقي خطوات التسجيل.

6- يقوم المستخدم بتسجيل كل البيانات الوظيفية التي تخص وأيضا تسجيل بيانات الإقامة بالمنطقة والمدينة التي يقيم فيها ويذكر كل بيانات الدخل الذي يحصل عليه.

7- يتم اختيار السكن المرغوب فيه والمدة الزمنية لكي يتم الحصول على السكن الملائم.

شروط الحصول على الإسكان التنموي