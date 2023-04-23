فعاليات جولة المملكة تنطلق مايو المقبل.. تعرف على أبرز الحضور من نجوم الفن

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الترفيه عن موعد إطلاق فعاليات جولة المملكة 2023، معلنا أنها ستكون في فترة من شهر مايو لـ سيتمبر من العام الحالي.

فعاليات جولة المملكة تنطلق مايو المقبل

وأوضح أنه سيشارك فيها عدد من النجوم والفنانين المتميزين في المملكة والوطن العربي، وتنطلق من مايو المقبل.

ومن المنتظر أن تقدم الجولة مجموعة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع مناطق المملكة، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، هيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرامج جودة الحياة، وروح السعودية.

أبرز الحضور من نجوم الفن

تتضمن فاعليات الجولة مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافة إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبد الرحمن، وفهد الكبيسي وأيضا وأصيل أبو بكر وزينة عماد وغيرهم من نجوم المملكة والعالم العربي.

ومن المنتظر أن تشمل الفاعليات تقديم عددا من المسرحيات المميزة مع أبرز رموز المسرح على مستوى العالم العربي، حيث تضم الفنان أحمد حلمي، وبيومي فؤاد، وأحمد العونان، وهدى حسين وعبد المجيد الرهيدي.