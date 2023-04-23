546 مليار دولار مشتريات الصين من العملات الأجنبية خلال 3 أشهر

سجلت البنوك الصينية مشتريات من العملات الأجنبية 546 مليار دولار، بينما بلغت المبيعات 561.3 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، وخلال شهر مارس الماضي صافي عجز في تسوية العملات الأجنبية بمقدار 15.9 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الصينية، "شينخوا".

وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصينية، إن البنوك سجلت 15.3 مليار دولار من صافي عجز تسوية العملات الأجنبية المجمع في الربع الأول من العام الجاري.

و قال تقرير عن الآفاق الزراعية للصين صادر عن لجنة خبراء الإنذار المبكر في السوق التابعة لوزارة الزراعة والشؤون الريفية "ستساعد العلوم والتكنولوجيا الزراعية الصين على زيادة غلة المحاصيل في العقد المقبل".

واستعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان "التوقعات الزراعية الصينية 2023 - 2032"، وضع سوق المنتجات الزراعية الرئيسة في الصين في عام 2022، وتوقع حجم الإنتاج، والاستهلاك، والتجارة، واتجاهات الأسعار لهذه المنتجات في العقد المقبل.

وسجل إجمالي إنتاج الصين من الحبوب رقما قياسيا جديدا في عام 2022، حيث وصل إلى 687 مليون طن، بزيادة 0.5 بالمائة عن العام السابق، وظل في مستوى فوق 650 مليون طن لمدة ثمانية أعوام متتالية.

و قال التقرير "إن أساس ضمان إمدادات الحبوب والمنتجات الزراعية الأولية لا يزال مستقرا"، وذكر أن إنتاج الصين من الحبوب سيصل على الأرجح إلى 694 مليون طن في عام 2023، بزيادة 1.1 بالمائة عن العام السابق.

أشار إلى أنه في العقد المقبل، ستواصل الصين بناء نظام متنوع للإمدادات الغذائية، وتحسين مستوى تحديث الزراعة في المناطق الريفية، وتعزيز القدرة على ضمان إمدادات المنتجات الزراعية، وتعزيز القدرة التنافسية للزراعة.

وأكد أن أساس الأمن الغذائي الصيني سيستمر في التحسن في العقد المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل جميع الأراضي الزراعية الدائمة التي تبلغ مساحتها 103 ملايين هكتار إلى أراض زراعية عالية المستوى.

ووفقًا للتقرير، من المرجح أن يزداد إنتاج الصين من الحبوب بنسبة 1.2 بالمائة سنويا في العقد المقبل، حيث سيتم تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية الشاملة بشكل كبير، وسيتم توسيع قنوات مصادر الحبوب المختلفة بشكل أكبر.



وأوضح التقرير أنه مع التحسن المستمر لدخل السكان الصينيين، تم تحسين استهلاك المنتجات الزراعية، وزاد الطلب على المنتجات المتنوعة وعالية الجودة ومرتفعة القيمة الغذائية.

ومن المتوقع أن تكون قنوات استيراد المنتجات الزراعية أكثر تنوعا في البلاد، حيث سيتحسن الهيكل التجاري بشكل كبير، مع انخفاض واردات الحبوب بنسبة 19.7 بالمائة في العقد المقبل.