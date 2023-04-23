كأس خادم الحرمين الشريفين.. موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم الاحد 23 إبريل 2023

تنطلق مباراة الاتحاد والهلال ضمن مباريات اليوم الأحد 23-4-2023، ويستضيف ملعب واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية هذا اللقاء المهم.

وينتظر عشاق الكرة السعودية، مباراة صعبة وقوية بين الهلال والاتحاد اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفينز

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية أهم تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة، مع توقيت مباراة الاتحاد والهلال اليوم

موعد مباراة الاتحاد والهلال

تنطلق مباراة الاتحاد والهلال مساء اليوم الاحد في تمام الساعة 9 بتوقيت السعودية، 8 بتوقيت القاهرة، تواجه الفريقان في 10 مباريات في كأس الملك فاز الاتحاد في 4 مباريات بينما فاز الهلال في مباراتين وتعادلا في 4 مواجهات.

وسجل الاتحاد 15 هدف في مرمى الهلال بينما سجل الهلال 13 هدف في مرمى الاتحاد، ويلتقي الفائز من مباراة الاتحاد والهلال مع الفائز من مباراة النصر والوحدة التي ستنطلق مساء غدًا الأثنين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

كما يمكن لعشاق الكرة السعودية مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال مباشرة عبر قناة ssc sport 5 بصوت المعلق المميز فهد العتيبي.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بينما استطاع الهلال الفوز على نادي النصر صاحب المركز الثاني في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة السابقة في دوري روشن، ويحتل نادي الهلال المركز ال 4 في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

وعن تفاصيل حجز تذاكر مباراة الهلال والاتحاد، يمكنك حجز تذكرة المباراة من خلال رابط حجز تذاكر المباراة، فيما تم توفير التذاكر على موقع الإنترنت الخاص بنادي الاتحاد السعودي، ويمكنك حجز التذاكر عن بعد وطباعتها قبل دخول الاستاد لمشاهدة المباراة.