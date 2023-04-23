ننشر لكم مراحل التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، حيث تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل حول برنامج المواطن السعودي:

مراحل التسجيل في برنامج حساب المواطن

وعن مراحل التسجيل في برنامج حساب المواطن، اتبعوا الخطوات التالية:

- زيارة البوابة الإلكترونية من هـــنــا

- ثم القيادة بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال

- ثم القيام بإتباع كافة الخطوات للتسجيل للإستفادة من الدفعة الجديدة من البرنامج

شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق من حساب المواطن على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.