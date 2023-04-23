ننشر موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الابتدائية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الابتدائية، ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية، ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف السادس الابتدائي.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ومن جهتها، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الابتدائية، معلنة أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي عام (عربي - لغات)، من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وإليكم تفاصيل أيام الامتحانات:

السبت الموافق 6 مايو 2023 مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

يوم الأحد الموافق 7 مايو، مادتي العلوم والمهارات المهنية

يوم الاثنين 8 مايو، مادتي الدراسات الاجتماعية ومادة ict

يوم الثلاثاء 9 مايو، مادة اللغة الإنجليزية

يوم الأربعاء 10 مايو، مادة الرياضيات

موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي عام (عربي - لغات)، يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وإليكم تفاصيل أيام الامتحانات:

السبت الموافق 6 مايو 2023، مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد الموافق 7 مايو، مادتي العلوم والمهارات المهنية

الاثنين 8 مايو، لمادتي الدراسات الاجتماعية ومادة ict

الثلاثاء 9 مايو، لمادة اللغة الإنجليزية

الأربعاء 10 مايو، لمادة الرياضيات.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي

ونشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي عام (عربي - لغات)، لتبدأ يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، بمادة اللغة العربية، وإليكم تفاصيل أيام الامتحانات:

الخميس الموافق 11 مايو 2023، مادة اللغة العربية

يوم السبت الموافق 13 مايو، بمادة الرياضيات

الأحد الموافق 14 مايو، بمادتي اللغة الأجنبية والعلوم

يوم الاثنين الموافق 15 مايو، لمادة الدراسات الاجتماعية