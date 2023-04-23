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كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم | كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم | كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، تجمع الأنظار اليوم على مباراة قمة تجمع بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز. يسعى برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباراتين الأخيرتين واكتفى بالتعادل السلبي مع جيرونا وخيتافي على الترتيب. 

ويتطلع الفريق الكتالوني إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة، التي ستشهد منافسة قوية بين الفريقين، وذلك لتعزيز آماله في المنافسة على لقب الدوري.

وعلى الجانب الآخر، يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز في هذه المباراة، والتفوق على برشلونة في جدول الترتيب، حيث يأتي الفريق العاصمي في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة المتصدر.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم  الأحد في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وتنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر شاشة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة الدوري الاسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على قناة "beIN Sports HD 1" المخصصة لنقل مباريات الليجا.

معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد 

ويتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي التعليق على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد 

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر تعيين الحكم سانشيز مارتينيز حكمًا للساحة في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، أما بغرفة تقنية الفيديو، فسيتواجد الحكم إجليسياس فيلانويفا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تير شتيغن
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - رونالد أراوخو - جولي كوندي
خط الوسط: فرانك كيسي - سيرجيو بوسكيتس - غافي
خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

تشكيل أتلتيكو مدريد  المتوقع ضد برشلونة

حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: هيرموسو - راؤول خيمينيز - أكسيل فيتسيل
خط الوسط: ناهويل مولينا - رودريغو دي بول - كوكي - كوندوغبيا - يانيك كاراسكو
خط الهجوم: أنطوان غريزمان - أنخيل كوريا

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز حاليًا، برصيد 73 نقطة من 29 مباراة، فيما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ويسعى برشلونة إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات والحفاظ على الصدارة، في حين يسعى أتلتيكو مدريد للتفوق على منافسه الكتالوني وتقليص الفارق في جدول الترتيب، وستكون المباراة بين الفريقين مثيرة ومحتدمة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث المهمة.

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