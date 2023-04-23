يلا شوت بث مباشر الآن مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت في الدوري الإسباني

يلا شوت بث مباشر الآن مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت في الدوري الإسباني، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة قوية تجمع بين نادي برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد، في مباراة مهمة تنتظرها الجماهير مساء اليوم الأحد على أرضية استاد "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، ويسعى نادي أتلتيكو مدريد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة، وحصد الفوز والنقاط الثلاث من أجل المنافسة على المركز الثاني في جدول الترتيب، وتأمين مركز مريح في البطولة، وبعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في الآونة الأخيرة، يسعى أتلتيكو مدريد إلى تقديم أداء مرضٍ وإسعاد جماهيره في هذه المباراة الحاسمة.

ويدخل نادي برشلونة المباراة بنية جادة على تحقيق نتيجة إيجابية، وإسقاط نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب. ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد عن المنافسين وتوسيع الفارق في الصدارة إلى 15 نقطة، واستغلال مهارات لاعبيه في الهجمات المعاكسة لمباغتة فريق أتلتيكو مدريد، ومن المتوقع أن تكون الأجواء استثنائية في هذه المباراة المهمة، وستكون فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بأداء الفريقين ومشاهدة تنافسهما المثير.

مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر

يدخل نادي أتلتيكو مدريد مباراة اليوم متحمسًا وبحثًا عن النقاط الثلاث الهامة أمام نادي برشلونة المتصدر، ويهدف إلى تحقيق الفوز أو التعادل الصعب أمام خصمه الصعب، ففي حالة الفوز، سيتقدم الفريق إلى المركز الثاني مؤقتًا وسينافس ريال مدريد على هذا المركز الثمين، ويسعى نادي أتلتيكو مدريد إلى رفع معنويات الفريق في هذا الموسم وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، ومن المتوقع أن يقدم الفريق أداءً جيدًا بعد مستوياته الجيدة هذا الموسم، وخاض آخر مباراة له ضد نادي الميريا في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني وانتصر بنتيجة 2-، وسيتم بث المباراة مباشرة لجميع عشاق كرة القدم الذين يرغبون في مشاهدة هذه المباراة الحاسمة.

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد كورة لايف

يدخل نادي برشلونة المباراة مطمحًا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي أتلتيكو مدريد، في مواجهة تبدو متوازنة على الورق بين الفريقين. ومن المتوقع أن تكون المباراة صعبة على الطرفين، حيث يأتي برشلونة بعد تعادلين وأداء غير مقبول، ويريد الفوز للابتعاد أكثر بصدارته. ويواجه نادي برشلونة تحديًا صعبًا مع الفريق المتطور هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز للحصول على النقاط الثلاث المهمة التي تساعده على الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، وكانت آخر مباراة لنادي برشلونة ضد نادي خيتافي في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر بث مباشر لجميع عشاق كرة القدم الذين يرغبون في متابعة هذه المواجهة الشيقة.

توقيت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد والقناة الناقلة

5:15مساءًا بتوقيت السعودية.

4:15 مساءًا بتوقيت القاهرة.

وبالنسبه للقناة الناقله للمباراة فقد تم إختيار قنوات بي ان سبورت لبث المباراه.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

تشكيله نادي برشلونة المتوقعة

فسوف تضم في حراسة المرمى:تيرشتيغن.

وفي خط الدفاع:ارواجو،كوندي،الونسو،بالدي.

وفي خط الوسط:بوسكيتس،دي يونغ،بيدري، جافي.

وفي خط الهجوم:رافينا،ليفاندوسكي.

تشكيلة نادي أتلتيكو مدريد المتوقعة

سوف تضم في حارسة المرمى: اوبلاك.

وفي خط الدفاع: مولينا، فيتسيل، خيمينيز، هرموسو، كاراسكو.

وفي خط الوسط: دي بول، كوكي، يورينتي.

وفي خط الهجوم: موراتا، جريزمان.