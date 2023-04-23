بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت في الدوري الإسباني

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت في الدوري الإسباني، يتأهب فريق برشلونة لمواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، حيث ستجرى المباراة اليوم الأحد على أرضية ملعب "سبوتفاي كامب نو"، ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة من النوع الشديد الصعوبة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الهامة في طريقهم نحو صدارة الدوري الإسباني، وسيكون هذا اللقاء فرصة لجميع عشاق كرة القدم لمتابعة تلك القمة الرائعة على أرض الملعب.

يدخل فريق برشلونة مباراته القادمة أمام أتلتيكو مدريد بتركيز كامل، حيث يسعى إلى الفوز للحفاظ على فارق الـ11 نقطة مع غريمه التقليدي ريال مدريد في سباق الصدارة. ويأتي ذلك بعد تعثر البلوجرانا في المباراتين الماضيتين بالتعادل أمام خيتافي وجيرونا، وأي خطأ إضافي سيضع الصدارة في خطر.

ومن جهته، يدخل فريق أتلتيكو مدريد المواجهة متفائلًا بعد تحقيقه سبعة انتصارات متتالية، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة. ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز والتقدم في ترتيب الدوري الإسباني، في مواجهة من المتوقع أن تكون شديدة الصعوبة لكلا الفريقين.

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني اليوم في تمام الرابعة والربع بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني على أرضية ملعب "سبوتفاي كامب نو".

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني على شاشة قنوات بي إن سبورتس.

القنوات المفتوحه الناقله للدوري الإسباني

وهناك أيضًا عدة قنوات مفتوحة ستنقل فعاليات البطولة مجانًا ودون تشفير، وهم:-

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902