بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت: مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت: مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت، سيشهد ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مباراة قوية عصر اليوم بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022-2023، ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث المهمة لمواصلة المنافسة على الصدارة، وستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم لمشاهدة مواجهة شرسة بين فريقين كبيرين في الدوري الإسباني، وذلك في إطار المنافسة الشديدة على اللقب.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد فى الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports HD 1.

في المقدمة منافسة شديدة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، حيث يتصدر فريق برشلونة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق 8 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

ورغم الصدارة التي يتمتع بها الفريق الكتالوني، إلا أن التعادل في المباراتين الأخيرتين خلق حالة من الإرتباك داخل صفوف الفريق، خاصة بعد فوز منافسه التقليدي ريال مدريد في الجولات الأخيرة، ولذا، يسعى تشافي هيرنانديز ولاعبيه إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة ضد أتلتيكو مدريد، لتعزيز صدارتهم وتجنب مسلسل فقدان النقاط في المباريات القادمة.

ويطمح تشافي إلى إنهاء الموسم بالتتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر، خاصة بعد وداع الفريق من مسابقة كأس الملك، ولم يتوج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني منذ موسم 2018-2019، حيث توج الريال باللقب مرتين وحقق أتلتيكو مدريد اللقب مرة واحدة.

مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يسعى فريق أتلتيكو مدريد إلى تحقيق الفوز على برشلونة في مباراتهما اليوم، وذلك لزيادة جراح منافسه الكتالوني وتقليص الفارق بينهما وبين وصيف الدوري الإسباني، ريال مدريد، وإعادة الأمور إلى حالة التعادل في صراع الصدارة.

ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية في البطولة المحلية، وسيسعى لمواصلة هذا النجاح وتحقيق الثلاث نقاط في مواجهة اليوم، ويحتل الفريق المدريدي المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف برشلونة المتصدر، ويزاحم جاره الأزلي ريال مدريد على المركز الثاني.

وكان برشلونة قد فاز على أتلتيكو مدريد في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا