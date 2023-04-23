كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت في قمة الدوري الإسباني

كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت في قمة الدوري الإسباني، يتأهب فريق برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا"، حيث ستجرى المباراة مساء اليوم الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، معقل الفريق الكتالوني، وكانت المباراة الأولى بين الفريقين على ملعب "ميتروبوليتانو"، حسمت بفوز برشلونة بهدف دون مقابل، وسيسعى الفريق الكتالوني لتكرار هذا الإنجاز في المباراة الحاسمة اليوم. ويستعد برشلونة لهذه المواجهة بعد تعادله في المباراتين الأخيرتين، فيما يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز والاقتراب من المتصدر برشلونة وتحقيق طموحه في الفوز باللقب.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة الرابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وتنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر شاشة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة الدوري الاسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على قناة "beIN Sports HD 1" المخصصة لنقل مباريات الليجا.

معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي التعليق على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر تعيين الحكم سانشيز مارتينيز حكمًا للساحة في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، أما بغرفة تقنية الفيديو، فسيتواجد الحكم إجليسياس فيلانويفا.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

يتطلع فريق برشلونة، الذي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، إلى مواجهة مثيرة مع فريق أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثالث في الجدول، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، ويسعى برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في المباراتين الأخيرتين أمام جيرونا وخيتافي، ويتطلع لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، ويعد فريق أتلتيكو مدريد خصمًا قويًا وصعبًا، وسيكون على برشلونة العمل بجدية وتكثيف جهوده لتحقيق الانتصار في هذه المباراة المهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

ترتيب الدوري الاسباني 2023



1- برشلونة: 73 نقطة.

2- ريال مدريد: 65 نقطة.

3- أتليتكو مدريد: 60 نقطة.

4- ريال سوسيداد: 54 نقطة.

5- ريال بيتيس: 48 نقطة.

6- فياريال: 47 نقطة.

7- أتليتك بلباو: 46 نقطة.

8- أوساسونا: 41 نقطة.

9- رايو فاليكانو: 40 نقطة.

10- جيرونا: 38 نقطة.

11- ريال مايوركا: 37 نقطة.

12- سيلتا فيجو: 36 نقطة.

13- إشبيليه: 35 نقطة.

14- بلد الوليد: 35 نقطة.

15- قادش: 32 نقطة.

16- خيتافي: 31 نقطة.

17- ألميريا: 30 نقطة.

18- إسبانيول، 28 نقطة.

19- فالنسيا: 27 نقطة.

20- إلتشي: 13 نقطة.