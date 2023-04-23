يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم.. YALLA SHOOT، سيكون بإمكان عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عبر البث المباشر، حيث سيتم إقامة المباراة اليوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون لدى الجماهير حول العالم فرصة مشاهدة صراع العمالقة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، والتي تأمل كل منهما في تحقيق الفوز والحفاظ على آماله في التتويج باللقب وستكون هذه المواجهة مثيرة ومليئة بالتحديات، ويترقب العالم أجمع هذه المباراة الهامة في عالم كرة القدم.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بث مباشر

تقدم «الفجر الرياضي» خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد اليوم الأحد 23-4-2023 ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني من موسم 2023.

تعد مباراة اليوم بين برشلونة وأتلتيكو مدريد نارية ومليئة بالتحديات، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحقيق طموحاته في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويأمل فريق برشلونة في تحقيق الفوز اليوم ليرفع رصيده من النقاط إلى 76 نقطة، بعدما حصد 73 نقطة خلال هذا الموسم، ويتمنى توسيع الفارق بينه وبين غريمه الأزلي ريال مدريد المتواجد في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

بينما يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة، ويسعى بدوره لتحقيق الفوز ليتقدم على جدول الترتيب ويضمن مكانًا في المربع الذهبي، وستكون هذه المباراة مثيرة وحاسمة لطموحات الفريقين، وينتظر الجماهير حول العالم هذا الصراع المثير في عالم كرة القدم.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

خط الدفاع: كوندي، اروخو، الونسو، بالدي.

خط الوسط: كيسيه، بوسكيتس، جافي.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، انسو فاتي.

بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره نادي أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد الموافق 23 من أبريل الجاري.

وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الواحدة والربع بتوقيت جرينتش.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

ويذاع اللقاء عبر مجموعة قنوات بي أن سبورت القطرية والتي حصلت على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في الشرق الأوسط.

وتذاع المباراة بين نادي برشلونة وأتليتكو مدريد على قناة بي أن سبورت 1، والذي تنقل بتعليق عربي عن طريق المعلق حفيظ الدراجي.