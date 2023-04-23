مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة برشلونة بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة برشلونة بث مباشر دون تقطيع، يستعد ملعب كامب نو للقاء المرتقب يوم غد الأحد 23 من إبريل بين برشلونة وأتليتكو مدريد ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023 حيث يحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة بينما يحتل الروخي بلانكوس المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

توقيت مباراة برشلونة واتليتكو مدريد

يقام لقاء برشلونة واتليتكو مدريد فى الثانية والربع بتوقيت المغرب وموريتانيا، بينما يقام فى الثالثة والربع بتوقيت تونس والجزائر، وفى الرابعة والربع بتوقيت مصر والسودان ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين، وفى الخامسة والربع بتوقيت السعودية وقطر والكويت واليمن والعراق، وينطلق فى السادسة والربع بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتليتكو مدريد

يذاع لقاء برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر عبر الناقد الحصري لبطولة الدوري الإسباني فى شمال إفريقا والشرق الأوسط مجموعة قنوات بي إن سبورتس حيث ينقل اللقاعبر قناة بس إن سبورت أتش دي ١، bein sport hd 1.

صراع مرتقب يجمع بين العملاقين في قمة هذه الجولة بالليغا الإسبانية، حيث يرغب في فريق اليوم الخروج بالنقاط الكاملة لتحقيق طموحه وهدفه المنشود.

فبرشلونة الفريق الذي لا يزال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الوصيف ريال مدريد مؤقتًا، نزف من النقاط في لقاءين متتاليين بعدما تعادل فيهما وهذا ما أثر عليه وتقلص الفارق مع أقرب ملاحقيه.

واستعد الفريق الكتالوني لهذه الموقعة المهمة جدًا بالنسبة له بتركيز عالي، حيث يطمح في تصحيح المسار والعودة لنغمة الانتصارات لضرب عصفورين بحجر واحد وهو الرجوع لفارق الـ 11 نقطة بينه وبين الوصيف وتوسيع الفارق أيضًا مع الخصم وحرمانه من ملاحقته، لأن خسارة البرسا اليوم ستجعل الأمال قائم في بطولة الدوري.

وفي نفس السياق، يمر أتلتيكو مدريد بأفضل فتراته الفنية في الأونة الأخيرة بمسابقة الدوري المحلي، فهو نجح في تحقيق الانتصار على ألميريا بهدفين دون رد في الجولة الماضية ليكون الانتصار السادس تواليًا، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الوصيف الريال مؤقتًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

الأتلتيكو لم يتذوق طعم الخسارة في أخر 13 مباراة خاضهما في مسابقة الدوري، حيث حقق 10 انتصارات و3 تعادلات، وهذا رقم مميز للغاية لكتيبة ديجو سيميوني التي تسير بخطى ثابتة بالليغا، مما يجعل الفريق اليوم يقاتل بشراسة لتحقيق الفوز ومواصلة عزف نغمة الانتصارات للتعمق في المربع الذهبي.