ads

يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم.. YALLA SHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT

يلا شوت بث مباشر
يلا شوت بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT،  نحو اللقب والمحافظة على الصدارة في الجدول بين برشلونة واتلتيكو مدريد.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، من أهم ما يتم البحث عنه اليوم من قبل عشاق الليجا الإسبانية وعشاق البارسا،  يسعى فريق برشلونة لحسم موقعة الأحد أمام أتلتيكو مدريد وتكرار الفوز عليه مثل الدور الأول، لتوسيع الفارق بينه وبين الريال المتربص، تقام المباراة على ملعب البارسا الكامب نو ووسط جماهيره، كان برشلونة قد تعثر في أخر 3 مباريات له أثنين في الدوري ومباراة الديربي في كأس الملك التي خسرها أمام ريال مدريد برباعية.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني هو يوم الأحد 23 أبريل 2023 على ملعب كامب نو.

تقام المباراة المصيرية في الاوقات التالية:

14.15: – الساعة الثانية والربع بالتوقيت العالمي.

15.15: – الساعة الثالثة والربع مساءً بالتوقيت المحلي للجزائر/ وتونس/ المغرب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

16.15: – الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ السودان/ ليبيا/ فلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تنقل مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني. يمكنك أن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد من خلال قناة (beIN Sports HD 1). وقد تقررأن يكون معلق مباراة برشلونة واتلتيكو هو المعلق الرياضي المخضرم حفيظ دراجي.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT

التشكيل المتوقع لبرشلونة
من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - رونالد أراوخو - جول كوندي

خط الوسط: فرانك كيسييه - سيرجيو بوسكيتس - جافي

خط الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد
من المتوقع أن يبدأ المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 3-5-2

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماريو هيرموسو - أكسيل فيتسيل - خوسيه ماريا خيمينيز - ناهويل مولينا

خط الوسط: كوكي - ساؤول نيجيز - رودريجو دي بول - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: أنخيل كوريا - أنطوان جريزمان

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT

نتائج المباريات الأخيرة بين برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا
تشير نتائج المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين إلي تساوي حظوظ الفريقين في حسم المواجهة. استطاع نادي برشلونة تحقيق الفوز في مباراتين وفاز اتليتكو مدريد في مثلها وسيطر التعادل السلبي على مباراة واحدة.

كانت نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الاخيره  يوم 8 يناير 2023 الماضي ضمن منافسات “لا ليجا” في صالح الفريق الكتالوني بالفوز (1-0). سجل هدف مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة لاعب البارسا عثمان ديمبيلي في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني
ويحتل فريق برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 73 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها البارسا حتى الآن في المسابقة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث من ترتيب الجدول برصيد 60 نقطة، وبنفس عدد المباريات.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT

برشلونة اتلتيكو مدريد برشلونة ضد اتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد الإسباني برشلونة الاسباني مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مشاهدة مباراة اتلتيك مدريد اليوم الدوري الاسباني الدوري الاسباني للمحترفين الليجا ليفاندوفيسكي تشافي اليوم تشكيل برشلونة تشكيل أتلتيكو مدريد بى ان سبورت barcelona vs atletico madrid بث مباشر barca vs atleti تطبيق شاهد القنوات الناقلة القنوات المفتوحة أهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني الدوري الاسباني بث مباشر برشلونة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد برشلونة الدوري الاسباني برشلونة ضد اتلتيكو مدريد مباشر برشلونة لايف برشلونة مباشر برشلونة مباشر اليوم برشلونة وأتلتيكو مدريد برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد مباشر بث مباشر برشلونة اليوم بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد تشكيل برشلونة أمام اتلتيكو مدريد ماتش برشلونة واتلتيكو مدريد مباراة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشرة مباراة برشلونة اليوم مباشرة الان مباراة برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مباراه برشلونة مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مشاهدة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة الان مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة مباشر الان مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مواجهات برشلونة واتلتيكو مدريد موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد
Elfagr.org

مواد متعلقة

يلا شوت تويتر مباراة برشلونة | مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك مدريد بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني | مباراة Barcelona مباشر يوتيوب
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا.. شاهد الأهداف

رفضت مصافحته أمام الجميع فعاقبها سريعًا.. هناء حمزة تفتح النار على نائب رئيس الأهلي بسبب ابنتها (ملف)

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة كبرى داخل الزمالك

عاجل.. الزمالك يرحب برحيل "الأخطبوط" إلى بيراميدز بشرط وحيد

"بسبب مليون يورو".. الأهلي يخسر صفقة القرن نهائيا

هناء حمزة تُهين نائب رئيس الأهلي على طريقة "فيفي عبده"

عاجل - آخر تطورات وكواليس الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم.. YALLA SHOOT