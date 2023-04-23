يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم.. YALLA SHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT، نحو اللقب والمحافظة على الصدارة في الجدول بين برشلونة واتلتيكو مدريد.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، من أهم ما يتم البحث عنه اليوم من قبل عشاق الليجا الإسبانية وعشاق البارسا، يسعى فريق برشلونة لحسم موقعة الأحد أمام أتلتيكو مدريد وتكرار الفوز عليه مثل الدور الأول، لتوسيع الفارق بينه وبين الريال المتربص، تقام المباراة على ملعب البارسا الكامب نو ووسط جماهيره، كان برشلونة قد تعثر في أخر 3 مباريات له أثنين في الدوري ومباراة الديربي في كأس الملك التي خسرها أمام ريال مدريد برباعية.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني هو يوم الأحد 23 أبريل 2023 على ملعب كامب نو.

تقام المباراة المصيرية في الاوقات التالية:

14.15: – الساعة الثانية والربع بالتوقيت العالمي.

15.15: – الساعة الثالثة والربع مساءً بالتوقيت المحلي للجزائر/ وتونس/ المغرب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

16.15: – الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ السودان/ ليبيا/ فلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تنقل مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني. يمكنك أن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد من خلال قناة (beIN Sports HD 1). وقد تقررأن يكون معلق مباراة برشلونة واتلتيكو هو المعلق الرياضي المخضرم حفيظ دراجي.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - رونالد أراوخو - جول كوندي

خط الوسط: فرانك كيسييه - سيرجيو بوسكيتس - جافي

خط الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يبدأ المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 3-5-2

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماريو هيرموسو - أكسيل فيتسيل - خوسيه ماريا خيمينيز - ناهويل مولينا

خط الوسط: كوكي - ساؤول نيجيز - رودريجو دي بول - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: أنخيل كوريا - أنطوان جريزمان

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT

نتائج المباريات الأخيرة بين برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

تشير نتائج المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين إلي تساوي حظوظ الفريقين في حسم المواجهة. استطاع نادي برشلونة تحقيق الفوز في مباراتين وفاز اتليتكو مدريد في مثلها وسيطر التعادل السلبي على مباراة واحدة.

كانت نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الاخيره يوم 8 يناير 2023 الماضي ضمن منافسات “لا ليجا” في صالح الفريق الكتالوني بالفوز (1-0). سجل هدف مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة لاعب البارسا عثمان ديمبيلي في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 73 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها البارسا حتى الآن في المسابقة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث من ترتيب الجدول برصيد 60 نقطة، وبنفس عدد المباريات.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT