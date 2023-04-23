مشاهدة مباراة برشلونة يلا شوت اليوم Barclona يلا كورة بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة برشلونة يلا شوت اليوم Barclona يلا كورة بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر دون تقطيع، أعلن كل من تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، ودييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن تشكيلة فرقهما المشاركة في مباراة الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، والتي ستقام على ملعب كامب نو، ويتطلع كل مدير فني إلى قيادة فريقه إلى الفوز في هذه المباراة المهمة، وتحقيق النقاط الثلاث، وسط توقعات بمواجهة شديدة الصعوبة بين الطرفين، وستكون هذه المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحقيق طموحاتهما في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في جدول فرق الليجا

يتربع فريق برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" برصيد 73 نقطة من 29 مباراة، حقق الفريق الكتالوني الانتصار في 23 مباراة، وتعادل في 4 مباريات فقط، فيما خسر مرتين فقط، ونجح لاعبوه في تسجيل 53 هدفًا، بينما استقبلوا 9 أهداف فقط في شباكهم، مما يجعلهم ينافسون بإمكانات كبيرة على لقب الدوري الإسباني.

ومن ناحية أخرى، يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة من نفس عدد المباريات، حيث نجح الفريق في تحقيق الانتصار في 18 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 47 هدفًا في شباك الخصوم، واستقبلوا 21 هدفًا في مرماهم، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة للتقدم في جدول الترتيب والمنافسة على اللقب.

نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد هذا الموسم

وشهدت مباراة الدور الأول من البطولة والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن إطار منافسات الجولة رقم 16، انتصار برشلونة بهدف دون مقابل، سجله عثمان ديمبيلي.

أرقام من تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد

ويحمل لقاء اليوم بين برشلونة وأتلتيكو مدريد الرقم 240 في سلسلة مواجهات الفريقين عبر التاريخ، حقق البلوجرانا 107 انتصار مقابل 76 فوز للروخيبلانكوس وتعادل الفريقان 56 مرة، سجل لاعبو البارسا 450 هدفًا مقابل 348 هدف للاعبو الأبيض والأحمر.

تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد في لقاء اليوم

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تيرشتيجن.

خط الدفاع: جوليوس كوندي - رونالد آروخو - ماركوس آلونسو - آليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي.

خط الهجوم: رافينيا - روبيرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد | اضغط هنــــا

فيما جاء تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا - خوسيه ماريا خيمينيز - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو.

خط الوسط: يانيك كاراسكو - رودريجو دي باول - أكسيل فيتسيل - توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - أنخيل كوريا.