يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في كأس الإتحاد الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT

كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في كأس الإتحاد الإنجليزي Kooralive

كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في كأس الإتحاد الإنجليزي Kooralive، ستقام مباراة هامة على أرض ملعب ويمبلي بين فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون، مساء اليوم الأحد الموافق 22 أبريل، ضمن فعاليات دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويترقب المشجعون هذه المباراة بشغف كبير، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، وسيكون اللقاء مثيرًا ومنافسًا بين الفريقين على أرضية الملعب الشهير ويمبلي.

كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في كأس الإتحاد الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، أي السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة برايتون ضد مانشستر يونايتد على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

تعرض فريق مانشستر يونايتد لخسارة مؤلمة في مباراته الأخيرة قبل مباراة اليوم، إذ تلقى هزيمة صادمة أمام فريق إشبيلية بنتيجة 3-0 في إياب دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، وبسبب هذه الخسارة، فشل الفريق في الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة. وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وبرايتون انتهت بالتعادل 2-2 في ملعب أولد ترافورد، ما يجعل المباراة القادمة أمام برايتون في دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أكثر أهمية بالنسبة للفريق، حيث يسعى لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

تمكّن فريق مانشستر يونايتد من الوصول إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على فولهام بنتيجة 3-1 في دور الربع النهائي. وبعد خروج الفريق من الدوري الأوروبي، يسعى مانشستر يونايتد لتدارك أوضاعه وإنقاذ موسمه بتحقيق لقب ثانٍ هذا الموسم، حيث كان الفريق قد فاز بلقب كأس الرابطة على حساب نيوكاسل.

كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في كأس الإتحاد الإنجليزي

وسيبذل الفريق قصارى جهده في مباراة اليوم لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، والتنافس بشكل قوي على اللقب أمام غريمه المدينة مانشستر سيتي الذي تأهل أيضًا إلى المباراة النهائية.

وفي المقابل، يقدّم فريق برايتون أداءً جيدًا في الفترة الأخيرة، إذ تمكّن من الوصول إلى دور نصف النهائي بعد تجاوزه عقبة غريمسبي تاون بفوز كبير بنتيجة 5-0 في دور الربع النهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون | اضغط هنــــا

وعلى الرغم من صعوبة المواجهة أمام مانشستر يونايتد، يستعد فريق برايتون بشكلٍ جيد وتركيز عالٍ، ويدرك قوة الخصم وصعوبة الموقعة، ولكنه سيحاول القتال بكل بسالة داخل الملعب من أجل الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.