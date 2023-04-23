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مشاهدة مباراة الهلال والإتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والإتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم كأس خادم الحرمين الشريفين

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال والإتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم الدوري السعودي، تشهد مدينة جدة وبالتحديد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، كلاسيكو ناريًا يجمع بين فريقي الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وتعتبر مباريات الاتحاد والهلال في كأس الملك من بين أكثر المباريات إثارةً ومتعةً، حيث يتابعها الجمهور السعودي بشغفٍ كبيرٍ وبجميع انتماءاته، وتشتهر هذه المواجهات بالإثارة والتشويق، وتجذب اهتمام الجماهير بشكلٍ خاص، إذ تعكس مدى الجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها كلا الفريقين في الساحة الرياضية السعودية.

القيمة السوقية لمواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال كالتالي:

وبلغت القيمة السوقية لمواجهة الكلاسيكو 68 مليون يورو (283 مليون ريال)، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص في الأرقام وانتقالات اللاعبين.

ويتفوق فريق الهلال على نظيره الاتحاد في القيمة السوقية، إذ تبلغ القيمة السوقية للفريق الأزرق 39.65 مليون يورو نحو (165.02 مليون ريال)، مقابل 28.35 مليون يورو، (117.99 مليون ريال) للفريق الأصفر.

ويعد البرازيلي ميشيل ديلغادو من أغلى اللاعبين الأجانب في فريق الهلال، بـ8.5 مليون يورو (35.38 مليون ريال)، واللاعب المالي موسى ماريغا بـ5 ملايين يورو (20.81 مليون ريال) بالتساوي مع الكولومبي جوستافو كويلار، وبعدهم الأرجنتيني لوسيانو فييتو بـ2.80 مليون يورو (11.65 مليون ريال).

ويأتي سالم الدوسري أغلى اللاعبين المحليين في صفوف الهلال بـ 1.8 مليون يورو (نحو 7.49 مليون ريال)، يليه سعود عبدالحميد بـ 1.7 مليون يورو (7.08 مليون ريال)، وياسر الشهراني بـ 1.5 مليون يورو (نحو 6.24 مليون ريال)، ومحمد كنو ومحمد البريك بـ1.2 مليون يورو لكل منهما بـ (4.99 مليون ريال).

فيما يعد أغلى اللاعبين الأجانب في صفوف الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو بـ 6 ملايين يورو (24.97 مليون ريال)، والبرازيلي رومارينيو بـ 4.5 مليون يورو (18.73 مليون ريال)، والبرتغالي هيلدر كوستا بـ3.5 مليون يورو (14.57 مليون ريال)، وبعده المغربي حمدالله بـ3 ملايين يورو (12.49 مليون ريال).

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

وجاء أغلى 3 لاعبين محليين في صفوف فريق ممثل جدة، عبدالعزيز البيشي بـ 1.8 مليون يورو (7.49 مليون ريال)، وعبدالرحمن العبود بـ 1.5 مليون يورو (6.24 مليون ريال)، وحمدان الشمراني 1.20 مليون يورو، (4.99 مليون ريال).

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