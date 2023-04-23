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يلا شوت رابط مباراة الهلال والإتحاد بث مباشر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

يلا شوت رابط مباراة الهلال والإتحاد بث مباشر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت رابط مباراة الهلال والإتحاد بث مباشر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر يلا شوت، يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة مواجهة الكلاسيكو المنتظرة بين الفريقين الكبيرين الاتحاد والهلال، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتقام المباراة الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وتجمع هذه المباراة بين العميد الاتحاد الذي فاز باللقب 8 مرات، والهلال الذي حقق اللقب 15 مرة، ويعد هذا اللقاء العاشر بين الفريقين في كأس الملك منذ عودة البطولة عام 2008، حيث حقق العميد 4 انتصارات، فيما حقق الهلال انتصارين، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل.

ويعود أول لقاء بين الفريقين في كأس الملك إلى عام 2008، حيث فاز الاتحاد بنتيجة 4-1، وتمكن الهلال من تحقيق الفوز بنفس النتيجة في أخر مواجهة جمعتهما في البطولة عام 2015، ومن المتوقع أن يقدم الفريقان مباراة قوية ومثيرة في هذا اللقاء المرتقب.

نتائج مواجهات الفريقين في بطولة كأس الملك:

الهلال × الاتحاد (ذهاب): 4-1 في 2008

الاتحاد × الهلال (إياب): 2-1 في 2008


الاتحاد × الهلال: 0-0 (5-4) بضربات الترجيح نهائي 2010


الاتحاد × الهلال: 3-0 (ذهاب) في 2011

الهلال × الاتحاد: 1-1 (إياب) في 2011


الهلال × الاتحاد: 2-2 (ذهاب) في 2012

الاتحاد × الهلال: 1-1 (إياب) في 2012


الهلال × الاتحاد: 2-3 (ذهاب) في 2013

الاتحاد × الهلال: 1-1 (إياب) في 2013


الاتحاد × الهلال: 1-4 في نصف النهائي 2015

واستقر المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام الهلال، وسيجري تعديلا وحيدا لتعويض غياب اللاعب طارق حامد.

ومن المتوقع أن يلعب الاتحاد بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي، كورونادو، كوستا، رومارينيو، عبد العزير البيشي.

خط الهجوم: عبد الرازق حمدالله.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

شهد ملعب الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، مواجهة كلاسيكية نارية بين فريق الاتحاد ونظيره الهلال، في إطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. 

تعد مواجهات "الكلاسيكو" بين الاتحاد والهلال في كأس الملك من بين أكثر المباريات إثارة وجاذبية في تاريخ البطولة، حيث تميزت بالإثارة والمتعة وجذبت انظار جميع الجماهير السعودية بمختلف انتماءاتها. 

ويتميز هذا اللقاء بالشدة والحماس، ويعكس شغف وحماس الجماهير السعودية تجاه كرة القدم والفرق الكبيرة في البطولة.

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