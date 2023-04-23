الترم الثاني 2023.. موعد الامتحانات لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية

كشفت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة.

وحرصا من موقع «الفجر» الإلكتروني نكشف لكم في السطور التالية موعد الامتحانات بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية العامة والفنية ومرحلة الشهادة الإعدادية ايضا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

وفقا لمدريات التربية والتعليم، تبين أنه تنطلق الامتحانات خلال شهر مايو المقبل، مابين الأسبوع الأول والثاني للشهادة الإبتدائية الصف السادس الابتدائي والصفين الرابع والخامس الابتدائي، والأسبوع الثاني والثالث للصف الأول والثاني الإعدادي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي الفني والعام.

وعن امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة وفقا لوزارة التربية والتعليم يوم 12 يونيه القادم وتستمر حتى1 يوليو القادم.

تفاصيل موعد امتحانات الترم الثاني 2023

وأكدت وزارة الرتبية والتعليم أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب المدارس بالمحافظات سيكون خلال شهر مايو وفقا للإدارات التعليمية، على أن يجرى امتحان الشهر لشهر مارس خلال أول أبريل أثناء اليوم الدراسي بالحصتين الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة أو الخامسة والسادسة وفقا لرؤية وما يناسب كل إدارة تعليمية أو مدرسة.