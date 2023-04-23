الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الاثنين: «أمطار وارتفاع الحرارة»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، مؤكدة ارتفاع الحرارة نهارا، مع تعرض معظم البلاد لأمطار وتكون من خفيفة لرعدية.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للدفىء علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد غدا الإثنين، تعرض البلاد لأمطار خفيفة قد تكون رعدية علي مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

وأكدت الارصاد الجوية تعرض البلاد لنشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، ما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغري 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 17

شمال الصعيد 31 والصغري 16

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 21 درجة.

حالة الطقس اليوم

أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أمطار ورياح

وقالت الأرصاد إنه تشهد البلاد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20-30% تقريبًا على مناطق من خليج السويس، وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة غدا الأحد 23 أبريل الجاري.

درجات الحرارة ثالت أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 والصغرى 17

السواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 16

جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18

شمال الصعيد الدرجة العظمى 32 والصغرى 17

جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21

الأرصاد الجوية تحذر من تخفيف الملابس

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على توخي الحذر من نوعية الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة هذه الفترات حتى لا يصاب المواطنين وخاصة الأطفال بنزلات البرد، ولكي يتم تفادي البرودة ليلا يجب اصطحاب الجاكت، منعا للاحساس ببرودة الطقس.