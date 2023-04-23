الأرصاد السعودية: الأمطار مستمرة لمدة 24 ساعة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن توقعاته بخصوص أحوال الطقس اليوم الأحد الموافق 23 من أبريل 2023.

وتوقع المركز الوطني أن يكون هناك تساقط للأمطار في عدد من المدن ابتداء من الساعة الرابعة مساء اليوم، حيث بدأت الأمطار ومن المنتظر أن تستمر لمدة أربعة وعشرون ساعة.

طقس السعودية

وأوضح المركز الوطني أنه تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البرد ورياح نشطة مما يؤدي إلى جريان السيول في مختلف المناطق منها جازان وعسير ونجران وحائل والباحة حتى مدينة مكة المكرمة.

من المتوقع أن تسقط الأمطار في القصيم والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية بالإضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن يتشكل الضباب في الليل والصباح الباكر في أجزاء من المرتفعات الجنوبية بالسعودية، ويحرص المركز على تقديم التقارير بشكل يومي ويمكن للجميع الاطلاع عليها.

وعن حالة البحر، تعرض في نهار اليوم لموج خفيف، أما ارتفاعه وصل من نصف المتر إلى متر،

وقال المركز الوطني إنه بالنسبة لحركة الرياح فستكون من غربية إلى جنوبية غربية وتتحول في المساء إلى شرقية جنوبية شرقية بسرعة 12-36 كم في الساعة.

درجات الحرارة

مكة المكرمة 39 درجة

المدينة المنورة 36 درجة

الرياض 34 درجة

جدة 36 درجة

الدمام 35 درجة

أبها 23 درجة

تبوك 33 درجة

بريدة 34 درجة

الباحة 20 درجة

سكاكا 35 درجة

المجمعة 33 درجة