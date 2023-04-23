الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444.. الرابط والخطوات

مع اقتراب موعد صرف الدعم من وزارة الموارد البشرية، يبحث المواطن السعودي عن رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية.

ومن المعروف أن حالة الأهلية تتغير من شهر إلى آخر، حسب الدراسة التي تقوم الوزارة بعملها كل شهر للتحقق ما إذا كان مستفيد الضمان الاجتماعي سواء كانت أسرة أو فرد مستحق بالفعل.

وعبر موقع الفجر الإلكتروني ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

ادخل إلى موقع الضمان المطور عبر الرابط من هنا.

ثم انقر على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

تسجل الدخول في حسابك برقم الهوية أو السجل المدني الخاصة بك.

بعدها يعود بك إلى منصة الدعم في حسابك.

انتقل إلى الأهلية والاستحقاق.

قم بالدخول إلى برامج الدعم الخاصة بي.

تختار آخر دفعة، واضغط عليها عند تم التحقق.

عقوبة الحصول على الضمان دون حق

أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أنه في حالة تم اكتشاف حصول مواطن على الضمان الاجتماعي المطور وهو غير مستحق له، فإنه يعاقب بالعقوبة الآتية:

إعادة من تم صرفه له من رواتب الضمان.

السجن مدة تصل إلى سنة.

غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي.

وفي حالة إذا كان المواطن يريد الاستفسار أو تقديم شكوى بخصوص أي مشكلة تواجهه في الضمان المطور فإنه يمكنك القيام بالتواصل مع خدمة العملاء ورقم الضمان الموحد 19911.