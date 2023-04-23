مشاهدة مباراة الهلال اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والإتحاد بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الهلال اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والإتحاد بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، تعد مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في كرة القدم السعودية، من أهم وأقوى المواجهات على مدار تاريخ الرياضة السعودية، وتتسم بالإثارة والحماس والأهداف الغزيرة، ويمتد تاريخ هذه المواجهات إلى الستينيات من القرن الماضي، وحتى يومنا هذا.

ويكاد يكون من المستحيل التكهن بنتيجة تلك المباراة، حتى وإن كان أحد الفريقين بحالة أفضل من الآخر، لما تحمله من ظروف خاصة وأهمية عند اللاعبين والجماهير، وتتنوع مواجهات الفريقين في كافة المسابقات، سواء كانت دوري المحترفين السعودي، أو كأس الملك، أو بطولة دوري أبطال آسيا، وتتخلل تلك المواجهات العديد من الأحداث واللحظات المثيرة، التي ترسخ تاريخ المواجهات بين الفريقين.

ويمكن الإطلاع على تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في كافة المسابقات، من خلال التقرير الشامل الذي نشره موقع جول، والذي يعرض المواجهات بدءًا من الستينيات حتى يومنا هذا، ويسلط الضوء على الأحداث الرئيسية والنتائج واللاعبين المميزين في تلك المواجهات المثيرة.

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في المسابقات المختلفة؟

انطلقت مواجهات الهلال والاتحاد في العاشر من يناير لعام 1964، حيث انتهت المباراة بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ومنذ ذلك الحين، التقى الفريقان في 148 مباراة رسمية بكافة المسابقات، حيث حقق الهلال الفوز في 63 مباراة، بينما انتصر الاتحاد في 50 مباراة، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.

وتنوعت مواجهات الفريقين في كافة المسابقات، حيث اجتمعا في 102 مباراة بالدوري، و15 مباراة في كأس الملك، وثماني مباريات في البطولات القارية، حيث حقق الاتحاد الفوز في أربعة منها، بينما فاز الهلال في ثلاث مباريات، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل. ولا تخلو تلك المواجهات الكلاسيكية من الأهداف الجميلة والأحداث المثيرة، التي ترسخ تاريخ المواجهات بين الفريقين في قلوب عشاق كرة القدم السعودية.

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

تجاوز عدد مواجهات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي المئة مباراة، حيث التقى الفريقان في 102 مرة، وكانت المباراة الأولى في ديسمبر 1976، وفاز الاتحاد فيها بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي تلك المباريات، حقق الهلال الفوز في 46 مباراة، بينما انتصر الاتحاد في 29 مباراة، وانتهت 27 مباراة بالتعادل.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008/2009، تواجه الفريقان في 26 مباراة، وشهدت تلك المواجهات نتائج متفاوتة بين الفريقين، حيث حقق الهلال الفوز في 12 مباراة، بينما فاز الاتحاد في 6 مباريات، وانتهت 8 مباريات بالتعادل. وكانت النتيجة الأكبر في تلك المواجهات لصالح الهلال، حيث فاز بخمسة أهداف دون رد، في مباراة شهدت أداءً قويًا من جانب الفريق الأزرق.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

وفيما يلي جدول موضح نتائج مباريات الفريقين، بالتفصيل بداية من انطلاق دوري المحترفين السعودي...

الموسم نتيجة الدور الأول نتيجة الدور الثاني 2008-09 الاتحاد 0 - الهلال 0 الاتحاد 2 - الهلال 1 2009-10 الاتحاد 0 - الهلال 5 الاتحاد 2 - الهلال 1 2010-11 الاتحاد 0 - الهلال 0 الاتحاد 0 - الهلال 0 2011-12 الاتحاد 1 - الهلال 1 الاتحاد 2 - الهلال 1 2012-13 الاتحاد 1 - الهلال 2 الاتحاد 2 - الهلال 4 2013-14 الاتحاد 2 - الهلال 5 الاتحاد 2 - الهلال 2 2014-15 الاتحاد 0 - الهلال 0 الاتحاد 0 - الهلال 3 2015-16 الاتحاد 4 - الهلال 3 الاتحاد 1 - الهلال 0 2016-17 الاتحاد 2 - الهلال 0 الاتحاد 1 - الهلال 3 2017-18 الاتحاد 1 - الهلال 1 الاتحاد 1 - الهلال 1 2018-19 الاتحاد 1 - الهلال 3 الاتحاد 0 - الهلال 2 2019-20 الاتحاد 1 - الهلال 3 الاتحاد 0 - الهلال 1 2020-21 الاتحاد 1 - الهلال 1 الاتحاد 2 - الهلال 0 2021-22 الاتحاد 1 - الهلال 2 الاتحاد 1 - الهلال 3 2022-23 الاتحاد 0-1 الهلال

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في كأس الملك؟

بدأت مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في عام 1964 وكانت حينها أولى مباراة تجمع الفريقين في المواجهات الرسمية، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، بينما كانت آخر مواجهة في مايو 2015 في نصف نهائي البطولة، وفاز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف.

الموسم النتيجة الدور 1964 الاتحاد 3 - الهلال 0 النهائي 1965 الاتحاد 1 - الهلال 1

(1-3) ركلات ترجيح النهائي 1979 الاتحاد 2 - الهلال 2

(9-10) ركلات ترجيح دور الـ 16 1981 الاتحاد 1 - الهلال 2 نصف النهائي 1982 الاتحاد 1 - الهلال 3 النهائي 2008 الاتحاد 4 - الهلال 1 ذهاب نصف النهائي 2008 الاتحاد 2 - الهلال 1 إياب نصف النهائي 2010 الاتحاد 0 - الهلال 0

(4-5) ركلات الترجيح النهائي 2011 الاتحاد 3 - الهلال 0 ذهاب نصف النهائي 2011 الاتحاد 0 - الهلال 0 إياب نصف النهائي 2012 الاتحاد 2 - الهلال 2 ذهاب ربع النهائي 2012 الاتحاد 1 - الهلال 1 إياب ربع النهائي 2013 الاتحاد 3 - الهلال 2 ذهاب ربع النهائي 2013 الاتحاد 1 - الهلال 1 إياب ربع النهائي 2015 الاتحاد 1 - الهلال 4 نصف النهائي

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في البطولات القارية؟

سبق وأن التقى الفريقين في أربع مواجهات بالبطولات الآسيوية المختلفة، وكانت البداية في 2001، في بطولة الأندية الآسيوية وفيها فاز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ثم تجدد اللقاء من جديد في دوري أبطال آسيا 2011، وفاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

وكانت آخر مناسبة التقى فيها الكبيرين في البطولات القارية، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وحسم الهلال مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف.