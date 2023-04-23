الهلال والإتحاد بث مباشر يلا شوت Ssc : مشاهدة مباراة الهلال والإتحاد اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال والإتحاد بث مباشر يلا شوت Ssc: مشاهدة مباراة الهلال والإتحاد يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين ، ستشهد مدينة جدة السعودية، مساء الأحد 22 أبريل الجاري، انطلاق مباريات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2023، وستنطلق بمواجهة الكلاسيكو السعودي الجديد، حيث يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، مواجهة بين الاتحاد والهلال.

ويسعى العميد خلال تلك المباراة إلى الثأر من خسارته في الدور نفسه في كأس الملك السعودي، بالإضافة إلى رغبته في مواصلة مسيرته التألقية المحلية هذا الموسم، فيما يسعى الزعيم إلى تخطي الاتحاد والانطلاق نحو الفوز باللقب العاشر في أغلى الكؤوس، لتقليص الفارق مع الأهلي، الذي يعتبر "قلعة الكؤوس" والذي لن يشارك في النسخة الحالية لتواجده في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" هذا الموسم، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شديدة بين الفريقين، وسيكون حدثًا رياضيًا كبيرًا في الساحة الرياضية السعودية.

سنوفر لكم في التغطية التالية موعد مباراة الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة، وسنسلط الضوء على مشوار الفريقين ونتائجهما في النسخة 48 من كأس الملك السعودي 2023، كما سنتحدث عن وضعية الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، وذلك بعد مرور 23 جولة من المسابقة، سيكون تغطيتنا شاملة لجميع الأحداث المتعلقة بالفريقين، وستوفر لكم كل المعلومات والتحليلات اللازمة لتتابعوا الموسم الكروي السعودي بشكل كامل ومفصل.

مباراة الاتحاد والهلال

يسعى نادي اتحاد جدة إلى تحقيق اللقب العاشر في تاريخه، حيث يدخل المربع الذهبي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2023. وسبق للفريق الفوز باللقب في 9 نسخ سابقة (1958، 1959، 1960، 1963، 1967، 1988، 2010، 2013، 2018)، وتمكن من الفوز بالنسخة الأخيرة على حساب الفيصلي بنتيجة 3-1.

وفي الموسم الحالي، بدأ الفريق مشواره من دور الـ16 ونجح في التأهل بعد فوزه على الشباب بركلات الترجيح، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على الفيحاء في ربع النهائي بنفس النتيجة (4-3)، ويسعى الآن لتحقيق الفوز على الهلال في النصف النهائي.

وفي الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وصافي (37) هدفًا، وقد حقق الفريق 17 انتصارًا، وتعادل في 5 مباريات، ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن. وتأتي هذه النتائج بفضل أداء الفريق الرائع في الدوري هذا الموسم، ويسعى الاتحاد للاستمرار في هذا النهج وتحقيق الفوز في المواجهات المقبلة.

نادي الهلال

يسعى نادي الهلال، وصيف كأس العالم للأندية، إلى تحقيق اللقب العاشر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الملك السعودي. وقد سبق للفريق الفوز باللقب 9 مرات في الأعوام (1961، 1964، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015، 2017، 2020)، وتمكن من الفوز بالنسخة الأخيرة على حساب النصر في النهائي بنتيجة 2-1.

وفي الموسم الحالي من كأس خادم الحرمين، تأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد فوزه بسهولة على الاتفاق برباعية نظيفة في الدور الأول، ثم تغلب على الفتح بنتيجة 3-1 في دور الثمانية.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

وفي دوري المحترفين السعودي "دوري روشن"، يحتل فريق الهلال المرتبة الرابعة في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة وفارق (22) هدفًا، وقد حقق الفريق 14 انتصارًا، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 4 مرات في الموسم الحالي.

ويسعى الفريق للاستمرار في تحسين موقعه في جدول الترتيب والفوز في المباريات المقبلة، بعد تحقيق الفوز في ديربي الرياض على حساب العالمي بنتيجة 2-1 في آخر مباراة له في الدوري.

مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر

في آخر مواجهة جمعت بين الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي كانت في نصف نهائي نسخة 2015، فاز الهلال بشكل كبير بنتيجة 4-1، حيث سجل أهداف الفريق كلٌ من رودريغو سلفا ديغاو وتياغو نيفيز وهاني محمد الناهض وكواك تاي هوي، بينما سجل هدف الاتحاد فهد المولد نجم الشباب حاليًا، وفي الدوري، التقى الفريقان مرة واحدة هذا الموسم في الدور الأول، حيث فاز الهلال بهدف إيغالو.

ومن المقرر أن يلتقي النصر والوحدة في مباراة قوية غدًا، الاثنين 24 أبريل الحالي، في دور قبل النهائي من كأس الملك السعودي، والتي تمثل فرصة جديدة للفريق العالمي للمضي قدمًا نحو التتويج باللقب السابع. ومن الممكن أن نشهد قمة جديدة في ديربي الرياض في النهائي، ليصبح هذا النهائي الخامس بين الغريمين التقليديين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 1 في دور نصف النهائي من أغلى الكؤوس السعودية 2023، مساء غدٍ الأحد، عند التاسعة (9:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الثامنة (8:00 م) بتوقيت مصر، السادسة (6:00 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

وعن حكم مباراة الاتحاد والهلال، فلم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) رسميًا عن تسمية حكم الكلاسيكو بعد.