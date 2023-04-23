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لليوم الثاني.. القوات الإسرائيلية تغلق مداخل مدينة أريحا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت القوات الإسرائيلية، عن مواصلة إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  عن شهود عيان  قولهم إن "جيش الاحتلال نصب حواجز عسكرية على كافة مداخل أريحا وأعاق حركة المواطنين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق".

ووفق الوكالة، "تشهد مدينة أريحا أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة التي تعتبر مكانًا ترفيهيًا لأهالي الضفة والقدس وأراضي الـ48، كما ازدادت معاناة المدينة والمواطنين القادمين والمغادرين على الجسر حيث تنشط حركة المسافرين خلال الأعياد".

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