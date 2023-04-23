وزير الخارجية القطري يوجه الشكر للسعودية بنجاح عمليات الإجلاء في السودان

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وفي بداية الاتصال، تبادل وزير الخارجية القطري ونظيره السعودي التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما هنّأ آل جاسم وزير الخارجية بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، معربًا عن شكره على إجلاء عددٍ من المواطنين القطريين إلى جانب أشقائهم من الدول الأخرى.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.