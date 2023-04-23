ads

عاهل المغرب يعيّن محمد بريظ مفتشًا عامًا جديدًا للجيش

عربي ودولي
بوابة الفجر

عيّن العاهل المغربي محمد السادس، السبت، الفريق محمد بريظ مفتشا عاما جديدا للقوات المسلحة الملكية، ثاني أعلى منصب في الجيش، حسب بيان صادر عن وزارة القصور الملكية.

وجاء في بيان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك عين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق.

ولم يتم الكشف سبب استبدال الفريق أول الفاروق، لكن الأخير ظهر على كرسي متحرك أثناء مراسم التسليم، ما يشير إلى أن القرار جاء لأسباب صحية.

ويبلغ بلخير الفاروق 75 عامًا وشغل منذ منتصف سبتمبر 2021 منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

أما خلفه محمد بريظ فهو مولود العام 1955 وتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ضابط مدرعات ولديه خبرة عسكرية تقارب 43 عامًا في مجال إعداد القوة والتدريب، وفق بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

وينصّ الدستور المغربي على أن الملك هو القائد الأعلى للجيوش ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

وبحسب موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص، يعدّ الجيش المغربي نحو 310 آلاف عنصر و150 ألف عنصر احتياط.

المغرب محمد السادس العاهل المغربي كرسي متحرك اسباب صحية القصور الملكية عاهل المغرب الجيش المغرب المنطقة الجنوبية قائد المنطقة الجنوبية غلوبال فاير باور الجيش المغربي
Elfagr.org
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا.. شاهد الأهداف

عاجل| مستويات قياسية .. آخر تطورات أسعار الحديد في مصر

يلا شوت "العميد ضد الزعيم" مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال اليوم 23-04-2023 في كاس خادم الحرمين الشريفين

يلا شوت بث مباشر تويتر مباراة الهلال والاتحاد الان

مشاهدة مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس بث مباشر يلا شوت اليوم كأس الكونفدرالية

رفضت مصافحته أمام الجميع فعاقبها سريعًا.. هناء حمزة تفتح النار على نائب رئيس الأهلي بسبب ابنتها (ملف)

كورة لايف بث مباشر SSC Sports | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يوتيوب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين