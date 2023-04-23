عاهل المغرب يعيّن محمد بريظ مفتشًا عامًا جديدًا للجيش

عيّن العاهل المغربي محمد السادس، السبت، الفريق محمد بريظ مفتشا عاما جديدا للقوات المسلحة الملكية، ثاني أعلى منصب في الجيش، حسب بيان صادر عن وزارة القصور الملكية.

وجاء في بيان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك عين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق.

ولم يتم الكشف سبب استبدال الفريق أول الفاروق، لكن الأخير ظهر على كرسي متحرك أثناء مراسم التسليم، ما يشير إلى أن القرار جاء لأسباب صحية.

ويبلغ بلخير الفاروق 75 عامًا وشغل منذ منتصف سبتمبر 2021 منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

أما خلفه محمد بريظ فهو مولود العام 1955 وتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ضابط مدرعات ولديه خبرة عسكرية تقارب 43 عامًا في مجال إعداد القوة والتدريب، وفق بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

وينصّ الدستور المغربي على أن الملك هو القائد الأعلى للجيوش ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

وبحسب موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص، يعدّ الجيش المغربي نحو 310 آلاف عنصر و150 ألف عنصر احتياط.