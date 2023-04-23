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الأردن: نتابع توقيف السلطات الإسرائيلية للنائب عماد العدوان

عربي ودولي
بوابة الفجر

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا علقت فيه على توقيف السلطات الإسرائيلية النائب عماد العدوان.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

وزعمت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد أنها أحبطت "محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".

وأضافت المصادر أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.

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