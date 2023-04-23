ننشر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2023 في السعودية

ننشر لكم في السطورالتالية موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2023 في المملكة العربية السعودية، حيث تحرص الحكومة على الاهتمام بالمتقاعدين في القطاع العسكري والمدني أيضا.

ومن المفترض أنه يتم صرف الرواتب في موعد محدد في كل شهر ميلادي على مدار السنة، يتم تقديم الموعد أو تأخيره إذا صادف يوم إجازة في المملكة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2023

من المقرر أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين شهر ابريل 2023، يوم الثلاثاء 25 من ابريل 2023 الموافق للخامس من شوال 1444.

ويوم الثلاثاء المقبل من المقرر أنه يكون عودة عمال البنوك إلى العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما يمكن للمتقاعدين الاتجاه إلى أقرب صراف من أجل الحصول على المعاش في الموعد المحدد لذلك.

الفئات التي لا يصرف لها الراتب

وعن الفئات التي لا يصرف لهم معاش التقاعد هم ما يلي:

1- يتوقف صرف الدعم للمرأة التي تستفيد من معاش والدها في حال زواجها

2- الابن المعال الذي لا يدرس في أحد مراحل التعليم بالسعودية ويبلغ 21 سنة

3- يتوقف صرف المعاش للابن الذي لا زال يدرس وقد تجاوز 26 سنة

4- أيضا المستفيد الذي كان عاجزا من قبل وثبت بأن حالة عجزه قد انتهت

5- يتوقف المعاش عن المستفيد إذا ثبت بأنه قد التحق بوظيفة حكومية

6- في حال وفاة المستفيد الرئيسي أيضا يتم إيقاف المعاش.