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الدنمارك تقرر سحب جميع جنودها من سوريا والعراق

عربي ودولي
بوابة الفجر

قررت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الأحد، سحب جميع العسكريين التابعين لها من العراق وسوريا، الذين شاركوا في عمليات ضد "داعش" الإرهابي.

وجاء في بيان الدفاع الدنماركية: "قررت القيادة العسكرية الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك إلى أن عدد الإرهابيين من داعش قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وكذلك لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا".

ومن جانبه، أفاد الكولونيل بجارك لومبورغ، رئيس وحدة الدفاع الجوي الدنماركية جناح المراقبة الجوية، بأن "القوة لمواجهة التهديدات التي نراها في جوارنا المباشر اليوم أهم بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "الناتو" يراجع سياسته الدفاعية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تتطلب استراتيجية "الناتو" الجديدة من حلفائه في أوروبا الشرقية عدم انتظار الدعم الأمريكي في حالة وقوع هجوم روسي على بلدانهم.

والدنمارك عضو في التحالف الدولي ضد "داعش" منذ يوليو 2014 ولديها 300 جندي ومستشار عسكري في العراق وسوريا.

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