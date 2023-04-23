يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم YALLA SHOOT يلا شوت اليوم في نصف نهائي كأس الملك بث مباشر HD

يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم YALLA SHOOT يلا شوت اليوم في نصف نهائي كأس الملك بث مباشر HD

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بوابة الفجر

يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم YALLA SHOOT يلا شوت اليوم في نصف نهائي كأس الملك بث مباشر HD، يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مباراة الاتحاد والهلال، في الدور نصف النهائي من منافسات كأس الملك 2022-23.

الاتحاد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بعدما بدأ مشواره بتخطي نادي الشباب في دور الستة عشر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ثم تخطى الفيحاء، حامل اللقب، بذات النتيجة في ربع النهائي.

أما الهلال، فقد بدأ مشواره في كأس الملك 2022-23 بالفوز على الاتفاق برباعية نظيفة في دور الستة عشر، ثم فاز على نادي الفتح في ربع النهائي بنتيجة 3-1.

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة للمباراة المرتقبة.

موعد مباراة الإتحاد والهلال اليوم 

حيث تقام مباراة الإتحاد والهلال، في نصف النهائي من ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد الموافق 23 من شهر ابريل الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة:-

7:00 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا.

8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

9:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

10:00 مساءً بتوقيت السعودية واليمن وقطر والبحرين والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن والكويت.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والهلال اليوم 

تنقل مباراة الإتحاد ومنافسه فريق الهلال اليوم، في نصف النهائي من ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر قناة SSC sport 1 SD، الناقل الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

المعلق على مباراة الإتحاد والهلال اليوم 

بينما يتولي مهمة التعليق علي مباراة الإتحاد ومنافسه فريق الهلال اليوم، في نصف النهائي من ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، المعلق فهد العتيبي.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتحاد

لن يغير المدرب رامون دياز طريقته 4-3-3 وسيواصل اللعب بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة النصر وفاز بهدفين دون رد.

سيتواجد ميشيل ديلغادو في الهجوم رفقة إيغالو وماريغا، فيما سيشكِّل الثلاثي كويلار وكاريو والفرج منتصف الملعب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

تشكيلة الهلال ضد الاتحاد

  • حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
  • خط الدفاع: محمد البريك - محمد جحفلي - جانغ هيون سو - سعود عبد الحميد
  • خط الوسط: أندريه كاريو - غوستافو كويلار - سلمان الفرج
  • خط الهجوم: موسى ماريغا - أوديون إيغالو - ميشيل ديلغادو

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الهلال

4-2-3-1 هو النهج التكتيكي الذي اعتمده المدرب نونو سانتو منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يواصل به أمام الهلال.

بلا شك سيتواجد حمدالله في مركز المهاجم الصريح ومن خلفه كورنادو ورومارينو، مع عوض الناشري بدلًا من الموقوف طارق حامد.

تشكيلة الاتحاد ضد الهلال

  • حراسة المرمى: مارسيلو غروهي
  • خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - زكريا الحساوي
  • خط الوسط: رومارينو - عوض الناشري - برونو هنريكي
  • خط الهجوم: إيغور كورنادو - عبد الرزاق حمدالله - عبد العزيز البيشي
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