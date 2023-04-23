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فرنسا: إصابة 11 شخصا إثر حادث دهس جماعي شمالي البلاد

عربي ودولي
بوابة الفجر

أصيب 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة، بعد أن صدمت حافلة حشدا من الناس في أحد المهرجانات شمالي فرنسا.
ووفقا لصحيفة "20 دقيقة" الفرنسية فقد صدمت سيارة حشدًا من الناس في مهرجان دولي لتطيير الطائرات الورقية أقيم في شمال فرنسا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة في حالة حرجة، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في بلدة بيرك في مقاطعة با دو كاليه في شمال فرنسا مساء السبت.
وفيما أكدت السلطات المحلية أنه تم اعتقال السائق، أكدت أنه لم يتم توضيح الظروف الدقيقة للحادث وأسبابه.

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