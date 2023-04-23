مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر يلا شوت اليوم

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر يلا شوت اليوم، يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم اليوم الأحد، حيث سيتم بث المباراة مباشرة على الإنترنت. ستقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر

ويتطلع فريق الاتحاد إلى تحقيق الفوز والعودة إلى منصات التتويج، فيما يسعى فريق الهلال إلى إنقاذ موسمه المحلي بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومنافسًا بين الفريقين العملاقين في الكرة السعودية. لذا، لا تفوت فرصة مشاهدة هذه المباراة المهمة التي ستعرف من سيتأهل إلى المباراة النهائية.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر

تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على الشباب والفيحاء بركلات الترجيح، فيما تأهل الهلال بعد فوزه على الاتفاق والفتح.

وسيغيب لاعب الوسط البارز في صفوف الاتحاد، طارق حامد، عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، ومن المتوقع أن يدفع مدرب الفريق نونو سانتو بعوض الناشري إلى جوار برونو هنريكي في منطقة الوسط الدفاعي، لتضييق المساحات أمام الهلال.

وعلى الجانب الآخر، استعاد فريق الهلال لاعبيه المصابين، سالم الدوسري وياسر الشهراني، ويبدو أن علي البليهي أصبح جاهزًا أيضًا، لكن من المحتمل أن يفضل مدرب الفريق رامون دياز إشراك جحفلي إلى جانب جيانج هيون سو. ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومنافسة بين الفريقين الكبيرين في الكرة السعودية، وسيسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة الاتحاد والهلال، اليوم الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

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