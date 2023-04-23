تحرص الأسرالسعودية التي تحتاج دعم برنامج حساب المواطن شهريا، عند ولادة طفل جديد في العائلة على إضافته لزيادة دعم البرنامج، وهذا ما سيتم الكشف عنه بالتفصيل في السطور التالية:

خطوات إضافة مولود جديد في حساب المواطن

الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن « من هنا»

الضغط على استكمال أو تعبئة الطلب.

الضغط على البيانات التي تخص التابعين والنقر على خانة إضافة.

إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة وتاريخ الميلاد والعديد من التفاصيل والبيانات المطلوبة.

يتم الضغط على الخانة المتضمنة كلمة حفظ لحفظ البيانات.

يجب الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن، وظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.

شروط الأهلية في حساب المواطن

• أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

• أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

• يشترط كذلك عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

• ويشترط أيضًا توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن إذا كنت غير متزوج

وفي حالة إذا كان الشخص غير متزوج فيجب التسجيل في حساب الواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن اضغط هنا .

تظهر لك الصفحة الرسمية للموقع اضغط على “التسجيل الجديد”.

إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم وهي:- رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق.

ستصلك رسالة على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله تحتوي على الرقم السري.

إدخال رقم الهوية ثم إدخال الرقم السري.

الضغط على خيار الدخول.

إدخال البيانات والعناوين المطلوبة.

ستظهر لك صفحة بيانات التابعين يتم فيها إدخال البيانات الخاصة بالتابعين في حالة تواجدها، ثم الضغط على التالي.

إدخال البيانات الخاصة بالدخل ثم الضغط على خيار التالي.

إدخال بيانات الحساب البنكي في حالة كان هناك حساب.

لا بد من مراجعة كافة البيانات المدخلة بدقة تامة ثم الضغط على الموافقة على أن البيانات التي تم إدخالها صحيحة حتى يكون التقديم في حساب المواطن تم بنجاح.

تفاصيل حول حساب المواطن السعودي

انطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة الجديدة من شهر مارس الحالي، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي.

برنامج حساب المواطن وطني خالص، فقد أطلقته المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين في شكل مباشر، ويتشكل مقدار الدعم وفقًا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، ويكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.