بث مباشر مباراة الهلال .. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم YALLA SHOOT

بث مباشر مباراة الهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم YALLA SHOOT، بث مباشر الهلال ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين وبالتحديد الدور نصف النهائي من عمر المسابقة ينطلق بعد قليل.

وتحظى السعودية بمتابعة عربية كبيرة نظرًا للقيمة الجماهيرية التي يتمتع بها الفريقين إلى جانب القدرات الفنية للاعبين وهو ما يزيد من الإثارة الفنية.

ويسعى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز إلى مواصلة السير في البطولة الثانية بعدما تعصب مهمة البطولة الأولى وهي دوري روشن.

على الجانب الآخر، يأمل البرتغالي نونو سانتو في استغلال حالة الاستقرار الفني في الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس الملك

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس الملك ستنطلق عند الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المواجهة على استاد الجوهرة المشعة المميز والذي سيتزين بحضور جماهيري كامل كما هي عادة مواجهات الديربي في المملكة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم

باقة ssc هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم تلفزيونيًا وتوفر تغطية شاملة للمواجهة ونقل مستجدات الأحداث من داخل الملعب عبر شبكة مراسلين.

ويبدأ الاستيديو التحليلي قبل المباراة بنحو ساعة ونصف ويضم نجوم الفريقين السابقين مع استعراض لأبرز الظواهر الرقمية الفنية والتاريخية.

مباراة الاتحاد والهلال أون لاين

مباراة الاتحاد والهلال أون لاين ستكون متاحة عبر منصة شاهد الإلكترونية والتي توفر نفس الخدمات التلفزيونية المقدمة من الباقة السعودية.

تشكيل الاتحاد ضد الهلال في كأس الملك

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الاتحاد ضد الهلال في كأس الملك بالدور نصف النهائي على النحو التالي.

حارس مرمى العميد: مارسيلو جروهي.

رباعي الخط الدفاعي: زكريا هوساوي- أحمد حجازي- أحمد شراحيلي- مد الله العليان.

ثنائي الإرتكاز الدفاعي: هيلدر كوستا- برونو هنريكي

الوسط الهجومي: هارون كمارا- إيغور كورونادو- رومارينيو.

قلب الهجوم: الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

تشكيل الهلال ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

يبدو من تفكير الأرجنتيني رامون دياز أن تشكيل الهلال ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 على النحو التالي.

القفاز الأزرق: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك- محمد جحفلي- جانج هيون سو- سعود عبدالحميد.

ثلاثي الوسط: سلمان الفرج- جوستافو كويار- محمد كنو.

الخط الهجومي: ميشيل- أوديون إيجالو- موسى ماريجا.