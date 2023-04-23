البرلمان السويدي يعطى الضوء الأخضر لإرسال قوة مسلحة إلى السودان

منح البرلمان السويدي، الحكومة الضوء الأخضر اللازمة من أجل إرسال قوة مسلحة لإجلاء المواطنين من السودان، حيث يدور قتال منذ أسبوع.

ووافق البرلمان السويدي على اقتراح بالسماح للحكومة بتوفير وحدة يصل قوامها إلى 400 جندي، من أجل المهمة.

وسيسمح للقوة بإجلاء المواطنين السويديين والأجانب من السودان، حسب ما ورد في اقتراح لجنة الشؤون الخارجية.

وقالت إن نشر القوة يجب أن يتم بالتنسيق الوثيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

وتأتي الموافقة بعد يوم مما ذكره وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، ووزير الدفاع بال جونسون، أنهما سيطلبان من البرلمان الموافقة على نشر محتمل لوحدة مسلحة.

يشار إلى أن الموافقة البرلمانية مطلوبة في السويد، في حال تم إرسال قوات مسلحة إلى الخارج. وقال جونسون إن الوحدة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ مهام الحماية والإنقاذ والتحرير بمفردها أو مع الدول الشريكة.