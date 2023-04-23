يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في كأس الملك 2023 YALLA SHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في كأس الملك 2023 YALLA SHOOT، يترقب عشاق الكرة السعودية بمنتهى الحماس والشغف، مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-2023، والتي ستقام على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، مساء اليوم الأحد. وسيتأهل الفائز من هذه المباراة إلى المباراة النهائية، لمواجهة المتأهل من مباراة النصر والوحدة.

تأهل فريق الاتحاد إلى المربع الذهبي بعد فوزه على الفيحاء في دور الربع نهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. ومن جانبه، تأهل الهلال إلى المربع الذهبي بعد فوزه على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في كأس الملك

وسيستضيف الاتحاد منافسه الهلال على ملعب الجوهرة المشعة، ويتميز الهلال بتاريخه الحافل بالانتصارات على هذا الملعب، حيث لم يتعرض للخسارة في مواجهاته مع الاتحاد على هذا الملعب منذ 2732 يومًا، سواء كانت في بطولة الدوري أو الكأس أو دوري أبطال آسيا. وبالتالي، يتوقع الجمهور مباراة مثيرة ومنافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

تاريخيًا، يعود آخر انتصار لفريق الاتحاد على الهلال على ملعب الجوهرة المشعة إلى أكتوبر 2015، عندما تمكن من الفوز بنتيجة 4-3 في الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي لموسم 2015-2016. وقد التقى الفريقان في 10 مباريات سابقة على ملعب الجوهرة المشعة في جميع البطولات، حقق خلالها الاتحاد فوزًا وحيدًا، فيما فاز الهلال في 6 مواجهات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويطمح فريق الاتحاد جدة في تحقيق انتصار غير مسبوق على الهلال، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز عليه منذ أكثر من عامين، وذلك في المباراة التي جمعتهما في 9 أبريل 2021، وانتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-0.

وعلى الرغم من تفوق الهلال على الاتحاد في المواجهات السابقة، فإن التاريخ ينحاز إلى جانب "العميد" في كلاسيكو الكأس، حيث جمعت بينهما 10 مباريات سابقة في كأس الملك منذ عودة البطولة في عام 2008، حقق فيها الاتحاد 4 انتصارات مقابل انتصارين للهلال، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في كأس الملك

ويتفوق الاتحاد أيضًا في كلاسيكو الهلال خلال شهر أبريل، حيث التقى الفريقان في 3 مباريات منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008-2009.

فاز العميد مرتين بالكلاسيكو في هذا الشهر، وكانت البداية عام 2009، ضمن منافسات الجولة الـ22 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وحسمها الفريق الاتحادي لصالحه بهدفين مقابل هدف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

بعد 5 سنوات، حسم الهلال اللقاء الثاني بين الفريقين في أبريل لصالحه بالفوز على الاتحاد في الدوري عام 2015، بثلاثية نظيفة، ثم التقى الفريقان في المرة الثالثة بهذا الشهر عام 2021، وهي المباراة التي شهدت آخر فوز للاتحاد على الهلال.