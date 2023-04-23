تركيا تعلن إجلاء مواطنيها من السودان عبر دولة ثالثة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت تركيا اليوم الأحد، عن اعتزاما إجلاء مواطنيها من السودان، حيث دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء السبت.

وقالت الوزارة في بيان "تقرر في 23 أبريل ضمان إعادة مواطنينا الموجودين في مناطق النزاع برا عبر المرور بدولة ثالثة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبحسب الوزارة فإن الإجلاء سيشمل أيضا "رعايا دول أخرى طلبوا المساعدة".

ويعيش نحو 600 مواطن تركي في السودان، بينما تردي الوضع الأمني في البلاد بشكل كبير بعد اندلاع القتال.

وكان من المقرر إجلاء الأتراك من اثنين من أحياء الخرطوم وود مدني التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوبا، صباح الأحد بدءا من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولكن سفارة تركيا في الخرطوم أعلنت في تغريدة عن تأجيل موعد إجلاء الأتراك في حي كافوري شمال الخرطوم "حتى إشعار آخر" بسبب انفجار وقع صباح الأحد قرب مسجد مخصص كموقع للتجمع.

أخلت الولايات المتحدة سفارتها في الخرطوم، بينما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء بدورها لمواطنيها ورعايا آخرين.

وأدت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15بريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان.

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