مشاهدة مباراة الإتحاد اليوم | كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال والإتحاد بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الإتحاد اليوم | كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال والإتحاد بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، يلتقي الهلال مواطنه ونظيره نادي الإتحاد ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين

مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر

وتنقل مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم في دور نصف نهائي بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة شاهد Shahid VIP ، وعلي قناة SSC SPORT 1 SD، 1 SD، وقناة SSC SPORT 5 SD، 5 HD .

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر

من المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم في دور نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 7 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 8 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 9 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 10 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيلة الهلال اليوم لمواجهة الاتحاد.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، إيجالو، موسي ماريجا.

أعلن رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن التشكيل الرسمي للزعيم أمام الاتحاد في المباراة التي تقام في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والمقامة على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والإتحاد | اضغط هنــــا

وجاء التشكيل الرسمي لفريق الهلال كالآتي: -

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - جانج هيون سو - محمد جحفلي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: كويلار - سلمان الفرج - أندري كاريلو - ميشائيل.

خط الهجوم: موسى ماريجا - إيجالو.